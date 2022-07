Türi põhikooli direktor: minu iga samm ja otsus oli tehtud laste heaolu taastamiseks

Esmalt, ma leian, et koolijuhi valimisprotsessile poliitilist maiku anda on kunstlik intriigi loomine, populistlik ja kindlasti ei vasta see tõele. Minu teada olid komisjonis kõik huvigrupid esindatud, nii nagu vallas kehtiv kord nõuab. Minu teada pole ka praegune Türi vallavõim allasutuste juhtide valimise korda muutnud, seega sama mustrit on kasutatud nii Kevade kooli kui ka Türi lasteaia juhtide valikul. Kas lasteaiajuhi valikul peeti debatti hoolekogu või õpetajatega, nagu teie vajalikuks peate? Teie nägemust järgides saaksin kandideerida tööle ainult Otepääl, Paldiskis ja Maardus, sest vaid nende omavalitsustega pole mul eelneva karjääri jooksul kokkupuudet olnud. Jah, minu vastutusala abilinnapeana Viljandis oli sotsiaalküsimustest hariduseni. Mõlemad valdkonnad olid paljudele omavalitsustele eeskujuks, meilt käidi õppimas ja häid kogemusi omandamas.