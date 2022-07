Endises Paide ujulahoones võivad lendama hakata kuulid

MTÜ Naissaare Airsoft Camp juhatuse liige Andrus Klooster tunnistab, et plaan Paidesse laieneda ei tulnud neil endil. «Paide linna noored otsisid meid üles. Nemad avaldasid soovi tegeleda airsoft´iga ja sealt see asi arenema hakkas. Me korraldasime Paides tutvusmispäeva ja ühtlasi kohtusime Paide noortekeskuse töötajatega, kes rääkisidki, et noortekeskust ei pruugi seal enam kauaks olla. Meie aga tahaks seda ikkagi säilitada. Säilitaksime praegused tegevused ja looksime ka palju uut,» räägib ta.