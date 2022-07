Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel kolmapäeval maandus Paide linnasekretäri Reet Kase postkasti avaldus saada oma käsutusse Ruubassaare 5 asuv hoone (endine Paide ujula – toim) järgnevaks kümneks aastaks. Avalduse esitas Naissaare Airsoft Camp MTÜ, kelle eesmärk on Paide avatud noortekeskus säilitada ning seda arendada. MTÜ Naissaare Airsoft Camp juhatuse liige Andrus Klooster tunnistab, et plaan Paidesse laieneda ei tulnud neil endil. «Paide linna noored otsisid meid üles. Nemad avaldasid soovi tegeleda airsoft´iga ja sealt see asi arenema hakkas. Me korraldasime Paides tutvusmispäeva ja ühtlasi kohtusime Paide noortekeskuse töötajatega, kes rääkisidki, et noortekeskust ei pruugi seal enam kauaks olla. Meie aga tahaks seda ikkagi säilitada. Säilitaksime praegused tegevused ja looksime ka palju uut,» räägib ta.

* Mõne aasta eest kolis Järva tarbijate ühistu Türil oma Viljandi tänava ääres asunud ehituskaupade poe suuremale pinnale ning peatänava ääres asuv hoone jäi tühjaks. Nüüd aga on selle uksed taas avatud. Ühistult võttis ruumid rendile paari aasta eest Türil tegutsemist alustanud Polstrituba, mille peamine tegevusala on mööblipolsterdustööd. Uutes ruumides on võimalik tutvuda tehtud töödega, kanganäidistega ning küsida ka näpunäiteid neil huvilistel, kel soov omal käel pehme mööbli parandustööd ette võtta või teada saada, kas vanavanematelt päranduseks saadud tigudiivanist saab veel asja või tuleb see otseteed jäätmejaama sõidutada.