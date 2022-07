Jäneda ootab nädalavahetusel talupäevadele

Talupäevade peakorraldaja, OÜ Jäneda Mõis tegevjuht Enno Must sõnas, et kaubapakkujate huvi suvise suurürituse vastu on olnud suur. "Umbkaudu 500 müügiplatsi tuleb maha märkida," sõnas ta, lisades, et päris lõppenud kauplejate registreerimine veel pole ning neid on viimastel päevadelgi lisandunud.