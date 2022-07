Hinnanguliselt on lehhkama hakanud jahijäätmed metsatee servas vedelenud nädalapäevad. Neil olid vaglad kallal. Juhusliku möödakäija jaoks on pilt üsna õõvastav.

Anna jahtkonna esimees Hardi Ulla ütles, et reeglid ei keela jahiloomast üle jäävaid jäätmeid metsa jätta: "Väike-Maarjasse loomsete jäätmete käitlemise tehasesse tuleb need viia siis, kui sead on katkused. Meie ei jäta nülgimisjääke kellegi nina alla käidavasse kohta või hoovile vaid viime sügavamale metsa, kus loodus teeb nendega ise paari päevaga oma töö."