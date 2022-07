Tallinna loomaaias tuleb järgmisel nädalal liigikaitsekonverents

„Kõige suurem oht, mis inimest pikas perspektiivis ohustab, on planeedi elurikkuse kadu – seda loetakse olulisemaks ohuks kui näiteks kliima või aineringe muutusi,” rõhutas Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. „Selle pärast on oluline jälgida, kuidas ohustatud liikidel läheb ja kuidas meie oma käitumisega neile mõju avaldame. Konverentsil kuuleme nii fakte liikide olukorrast kui ka ideid – näiteks liikide aktsiaturust. Eesmärk on leida meetmeid, kuidas liikide väljasuremist lokaalselt vähemalt pidurdada,” ütles Vakra.