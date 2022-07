Energiaministrid keskenduvad tuleva talve varustuskindlusele

„Eesti jaoks on tähtis EL-i ühtsus ja Venemaale sõnumi andmine, et energiat ei saa kasutada relvana ning EL on valmis ka raskeid otsuseid tegema,“ sõnas minister Riina Sikkut. „Lisaks on oluline, et eesmärgi täitmisel võetakse arvesse ka liikmesriikide senist maagaasi kokkuhoidu. Meie tarbijad ja ettevõtted on juba teinud jõupingutusi, millega tuleks arutlusel olevate eesmärkide seadmisel arvestada. Gaasituru ebakindlus ja hindade kõikumine on pannud Eesti tarbijaid juba praegu alternatiivseid kütuseid kasutusele võtma ja tarbimist vähendama. Erinevad ettevõtted ja soojatootjad on vabatahtlikult üle läinud kas biomassile või kodumaisele põlevkiviõlile,“ rääkis ta.