Puuder kinnitas, et 1. septembrist pakuvad nad aga taas buffeelõunaid ning teevad kohviku lahti. "See oli vaid ajutine lahendus," märkis ta.

Ta selgitas, et suvel palavaga ei käi söömas ei töömehed ega linnarahvas. "Suvi on puhkuste aeg ja juba see kahandab sööjate arvu oluliselt. Teisalt ei taha keegi palava ilmaga sooja toitu suures koguses süüa, pigem haaratakse midagi kiiret ja kerget poest," selgitas ta.