Kõige rohkem külastusi tehti Tartumaal. Huviliste lemmiktaluks osutus seekord Andre farm, kuhu tehti nädalavahetuse jooksul 6300 külastust. Talu perenaise Erika Pääbuse sõnul on avatud talude päev alati rõõmuks nii talurahvale kui ka nende loomadele. „See on puhas õnn, et meie õuele alati nii palju külalisi saabub. Me näeme sellega ka palju vaeva ning see on tõepoolest rõõmu täis nädalavahetus nii meile kui ka meie loomadele,“ ütles perenaine Pääbus.