Kitsetall pääses aedikust välja ja lapsed sinna sisse

Koordi külas asuva Hobukooli Pargi peremees Sven Aluste tunnistab, et jäi nädalavahetusega väga rahule. «Raske on sellega mitte rahule jääda. Tegu on väga toreda iga-aastase festivaliga, kus palju sõpru lööb kampa ning koos nendega toimetades saab üks tegus ja tore nädalavahetus veedetud. Oleme protsessi endale võimalikult lihtsaks teinud, et ise nende kahe päevaga ära ei väsiks, sest rahvast on hoovi peal ikka äärmiselt palju.»