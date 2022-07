Paide ralli meeskonda turundusega abistav Kaspar Pokk räägib, et võimalus filmida videoklipp rallist, kuulub nüüdsest ühe tema kohustuste alla. "Mõni aeg tagasi võeti minuga ühendust ja pakuti idee välja, et ma hakkaksin Paide ralli turundamisega tegelema. Sinna alla kuuluvad nii sotsiaalmeedia, fotod kui ka videod. Ma olin sellega päri ning siis hakkasidki rattad veerema. Praeguseks on ilusasti käima läinud nii meie Facebooki kui ka Instagrami lehed ning esimene tutvustav video on samuti valmis saanud."