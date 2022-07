Pika ajalooga Väinjärve veepidu jääb ka edaspidi erakätesse

Korraldajad on igast aastast midagi õppinud ja püüdnud pidu üha paremaks teha. Ala on aedadega piiratud, sisse saavad vaid piletiostjad ning korda hoiab turvameeskond.

Peo üks korraldajaid Daana Suun-Jantson on varasemalt öelnud, et korraldajaile on alati meeldinud ka ürituse traditsiooniline pool ehk sportlikud ja meelelahutust pakkuvad võistlused. Oma kindel koht on alati rannavõrkpallil, ümber järve jooksul ja üle järve ujumisel. Lisaks veel sopsuvõistlus, köievedu ja lastele mõeldud võistlused.