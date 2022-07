Laupäeval üritavad naised Paide Vallimäel mehe ära osta

Vaatajate ette koorub lahti lõbus, aga ka põnev lugu sellest, kuidas mees seisab valiku ees: kumba naist eelistada, kui mõlemad kallid on? Kuid siis teeb üks neist pakkumise, mis paistab algul skandaalne, aga millest on raske ära öelda. Ja lahenduse saab ka küsimus, kui palju siis maksab üks mees. Aga kas naine saab teda üldse endale osta ja mida mees ise sellest kõigest arvab? Kuidas ta sellest olukorrast välja vingerdab, seda näete juba etendusel. Kes viimasena naerab, naerab paremini, aga kõige viimasena naerab muidugi publik. Suvetuuri senised etendused on läinud menukalt ja pole mingi ime, et „Kui palju maksab mees?“ on tõusnud Piletilevi müügitabeli tippu.