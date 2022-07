Sigade Aafrika katku kõrghooaeg on suvi

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Helen Prommiku sõnul on suvi ja sügise algus sigade Aafrika katku (SAK) leviku kõrgaeg. "Aastatel 2015–2021 diagnoositi Eestis just sellel perioodil 28 kodusigade SAK juhtumit, mille käigus hukkus või hukati ligi 45 000 kodusiga," selgitas Prommik. Viimane SAKi juhtum kodusigadel diagnoositi Eestis 2021. aasta juulis Harjumaal.

Väga murettekitav olukord on meie naaberriigis Lätis, kus haigust on tuvastatud nii mets- kui ka kodusigadel. Tänavu on Läti teavitanud kolmest SAKi kodusigade koldest. Kahel juhul oli tegemist kodumajapidamisega, kuid kolmas hõlmas suurt, 1500 seaga tootmisfarmi. Katku leviku piiramiseks on Lätis sellel aastal hukatud 1531 siga. Alates 1. juunist on Lätis tuvastatud ligi 200 SAKile positiivset metssiga.