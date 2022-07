Pritsumehed kostitasid öösööjaid parimate paladega

Küpsetusmeister Arvi Pitelkov ütles, et kõige rohkem küsiti ikka neid toite, mille poolest nad kuulsad on ehk siis põrsapraadi, ribisid ja pardifileed. "Viimasega käis mõnel juhul kaasaska kuni kümneminutiline ooteaeg, sest parti ei saa ette valmistada. See läheb siis kummiseks. Pea ikkaolema värske," selgitas ta.

Pitelkov märkis, et Paidesse ÖÖÖÖkohvikute kolmapäevale said nad tulla vaid tänu sellele, et tegemist on tööpäevaga. "Kõik nädalavahetused on meil suvel enamasti kinni olnud ja on ka edaspidi. Suvepeod ja suurüritused on lihameistritele ju kibekiire tööaeg," sõnas ta.