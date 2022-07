Valitsus kiitis heaks Eesti Varude Keskuse aktsiakapitali suurendamise

„Venemaa kasutab maagaasi jätkuvalt majandusliku relvana ning me peame muutunud oludega paratamatult kohanema. Vajame eelolevaks talveks kindlustunnet, et suudame tagada maagaasi olemasolu kogu kütteperioodi vältel, mistõttu rajavad eraettevõtted ja Elering praegu Paldiskisse veeldatud maagaasi vastuvõtuvõimekust. Kai ehitamisega kaasnevad siiski omad riskid ning aitame riigi poolt kaasa, et vajalikud investeeringud saaksid võimalikult kiiresti tehtud,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.