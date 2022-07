Muutub Venemaa kodanike viisade ja tähtajaliste elamislubade taotlemise kord

Välisminister Urmas Reinsalu rõhutas, et Venemaa põhjendamatu sõda Ukraina vastu, millega Venemaa rikub jämedalt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, mõjutab negatiivselt ka Eesti ja Euroopa Liidu julgeolekut. „Venemaa-vastaste sanktsioonidega jätkamine on hädavajalik Venemaa lakkamatuks survestamiseks. Kui sanktsioonid aitavad lõpetada Venemaa agressiooni, siis on sel positiivne mõju ka meie julgeolekule.“