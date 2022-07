Järva valla sünnipäeva rattaretk stardib juba homme hommikul

„Miks me sedapuhku ootame matkama ainult jalgrattal? Tahame, et inimesed ei kihutaks läbi valla, nagu tavaliselt, vaid kulgeme rahulikus tempos ja kuulame jutuvestjaid, neid, kes teavad, millest nad räägivad. Kuulame, mida räägitakse Väike-Karedal, Karinul ja Esna kandis, mida räägitakse Kalitsa vahel. Otsime üles sellised toredad kohad Järva vallas, põikame Norra allikatele. Kõigil on võimalik tutvuda, kuulata, saada teada. Lõpetame teisel päeval Albu mõisa juures,“ ütles rattaretke „Hundi Ratas 22“ üks korraldaja Ülle Jääger.