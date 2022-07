Patsiendiportaal sai uued tegijad

TEHIKu direktori Margus Armi sõnul osales konkursil Eesti IT-firmade tõeline paremik, sest ootused uue Patsiendiportaali kasutajamugavuse ja funktsioonide osas on väga kõrged. „Võitjateks osutusid IGLU ja Industry62, kes paistsid silma erakordselt heade proovitöödega ning komisjon hindas nende tehnilisi oskusi ja disaini maksimumpunktidega,“ rääkis Arm. Mõlema partneriga sõlmiti leping neljaks aastaks ja töid tellitakse minikonkursside alusel.

Margus Armi sõnul hakatakse esimeste arendustöödega pihta suve lõpus ja uus portaal avatakse siis, kui piisav hulk olemasolevaid teenuseid on vanast portaalist üle viidud. „Kindlasti jääb inimestele üleminekuperiood ja piisavalt aega uue portaaliga harjumiseks, samuti ei pea kasutajad kartma, et nende andmete või dokumentidega midagi juhtub. Kuna Patsiendiportaalis kuvatakse tervise infosüsteemi andmeid, siis ei kao need kuskile, vaid kuvatakse ka uues portaalis,“ kinnitas Arm.