Algas Teede Tehnokeskuse erastamine

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on ettevõte edukalt tegutsenud üle 50 aasta, sh üle 20 aasta avatud turu tingimustes ja ettevõtte erastamine annab parema võimaluse ettevõtte ambitsioonide elluviimiseks.

„Teede Tehnokeskus on aastakümnete jooksul aidanud riigil luua teadmist ja uusi lahendusi teetaristu arendamisel ja haldamisel, et meie teed oleksid kvaliteetsemad ja liiklus ohutum. Teedeala konsultatsiooni valdkonnas toimib hea konkurents ja Teede Tehnokeskusel puuduvad täna otselepingud riigiga, mistõttu on kõige mõistlikum ettevõte erastada,“ märkis Sikkut.