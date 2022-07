Sünnipäeva tähistamine kujuneb mõnusaks treeninguks

Kahe päeva jooksul vändatakse rattal pea sada kilomeetrit ning külastatakse Järva valla huvitavaid ja põnevaid kohti, mis muidu kahe silma vahele võivad jääda. «Ettevõtmise mõte on valda sügavuti tundma õppida. Me ei tee nii, et alustame Koigist ja sõidame otse Koeru, sest siis me oleks tunni ajaga kohal, vaid me käime sinka-vonka läbi valla väikeste külade ja teede,» räägib Järva valla avalike suhete peaspetsialist ja rattaretke üks korraldajatest Arnika Tegelmann.