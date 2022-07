Eksootilised kroonkurepojad koorusid külastajate silme all

Sassi talu perenaine Inge Rohtsalu ütles, et esimene kroonkuretibu ronis munast välja juba 21. juulil. Haudeaeg on 28 päeva ja nii nad riburada tulidki. «Viimane koorumine algas 23. juuli hommikul ja siis tegutsesime kiirelt, et ka avatud talude päevale tulijad sellest osa saaks. Panime pesa juurde kaamera ning edastasime sealt pildi otse arvutisse, kust inimesed said seda oma silmaga näha,» rääkis ta.