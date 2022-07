Kohvik jõudis tähtsa verstapostini

Kohviku omanik Annika Vellamäe ütles, et aasta on kiirelt möödunud, kuid midagi kerget pole kestmajäämises siiski olnud. "Koroonapiirangud ja sellele järgnenud raskemad ajad inimeste rahakotis avaldasid ka meile mõju. Aga lisaks kohvikule on meie kõrvaltegevus juba varasemast olnud ka peoteeninduse pakkumine ning kõik kokku on aidanud siiski ära elada," lausus ta.