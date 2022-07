Auto võttis lahtise leegiga tuld

Esimeste seas sündmuskohal olnud Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando päästja Ivar Kärner ütles, et tema kohale jõudes oli sõiduk juba lausleekides. "Tõmbasin oma autoga läheduses olnud teise sõiduki eemale, et see ei saaks süttida," kirjeldas ta esimesi toiminguid.