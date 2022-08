RMK kutsub huvilisi looduse päeva retkedele

Näha saab näiteks nii Kalevipoja jalajälgi Neerutis kui ka uudistada Põlula kalakasvandust ning meisterdada Lahemaal või Hiiumaal kuusevaigusalvi. Muu hulgas saab uurima minna sedagi, miks on soo väärtuslikum märjana kui kuivendatuna ning mida selle tarvis tehakse, et kuivaks muudetud alad taas vesiseks muuta.

Üle Eesti korraldatavad retked on kõigile tasuta ning nendega pööratakse tähelepanu Eestimaa ilusale, avastamist väärt loodusele.

„Riigimetsas on palju kauneid paiku, mida loodusehuvilised omal käel ehk juba külastanudki on, ent kindlasti leiab meie pakutavast valikust omale huvipakkuva retke. Kõiki retki juhendavad RMK töötajad, sealhulgas looduskaitseosakonna töötajad, kes oskavad rääkida ka, kuidas need paigad ja loodusväärtused on tekkinud ning kas ja milliseid töid nende taastamiseks ja hoidmiseks on tehtud,“ rääkis RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

Tema sõnul tekitab vahel üllatust, et looduse kaitsmiseks on üldse töid teha tarvis ning pigem ollakse seda meelt, et loodus toimetagu omasoodu.

„Siiski on sageli tarvis inimese abi, et alale iseloomulikud liigid saaks omale sobiva elupaiga, sinna elama asuks ning sinna ka jääks,“ märkis Tõnisson.

Näiteks asjaolu, et veised rannakarjamaadel või puisniitudel rohtu süüa nosivad ning heina niidetakse, ei ole tihtipeale tingitud sellest, et loomade omaniku valdused sealmail asuvad, vaid seda on tarvis teha justnimelt liigirikkuse hoidmiseks.