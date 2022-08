Selgusid selle aasta parimad talutooted

2022. aasta Parim talutoit selgitati välja üheksas kategoorias ning sel aastal oli konkursile hindamiseks saadetud rekordkogus tooteid – 108. Hindamiskomisjoni külastas ka maaeluminister Urmas Kruuse, kes kinnitas, et parima talutoidu valimise konkurss on väga oluline meie toidutootjate – kohalike ettevõtjate jaoks. „On märkimisväärne, et sel aastal valitakse parimaid rohkem kui 100 toote seast. See näitab, et meie maaelu edeneb, kohalikud ettevõtted arenevad ja toidutööstus muutub mitmekesisemaks.,“ sõnas maaeluminister ning lisas, et konkursil osalevad ettevõtjad on väga palju vaeva näinud nii toote sisu kui ka pakenditega ning ekspertide tagasiside esitatud toodete kohta annab võimaluse taludel tegeleda edasise tootearendusega. Maaeluminister tõi välja ka, et talutoodete arv kauplustes on üha suurenev ning märkis, et see on hea näide järjest teadlikumate tarbijate valikusoovidest ja kaupluste valmisolekust kohalikke ettevõtjaid toetada. „Mina olen kasvanud metsaandide ja aiasaaduste keskel ja seega on talutoidul minu jaoks oluline tähendus. Soovin kõikidele tegijatele jõudu ja jaksu. See on toit, mida me vajame, tahame tarbida ning tunnustada,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.