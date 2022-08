Järvalased võistlesid Ameerika Ühendriikides

Alabama osariigis, Birminghami linnas toimusid XI Maailma Mängud (World Games). Tegemist on Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt tunnustatud, kuid olümpiale veel mitte pääsenud spordialade tippvõistlusega, mida korraldatakse iga nelja aasta tagant nagu olümpiamängegi. Tihtipeale on neid 1981. aastast korraldatavaid võistlusi seepärast nimetatud ka mitteolümpiaalade olümpiamängudeks.

Türi Spordiklubide Liidu juhatuse esimees Paul Poopuu ütles, et tänavuste mängude kavas oli 35 spordiala. „Seal osales kokku 3600 sportlast ligi 100 erinevast riigist,” täpsustas ta. „Igal spordialal on oma osavõtukvoot ja võistlustele kvalifitseerumise reeglid on üsna sarnased olümpiamängudele pääsemise reeglitega. Eestist pääses seekord Maailma Mängudele kaheksa sportlast neljal spordialal. Järvakaid oli Maailma Mängudele osalemas koguni kolm.”