SEB: esimesel poolaastal kasvas keskmine väikelaenu summa ligi viiendiku võrra

„Väikelaenu võetakse eelkõige oma elamustingimuste parandamiseks - kodu remondiks ning kodutehnika ja sisustuse uuendamiseks ehk väikelaenu taotlemine on klientide jaoks jätkuvalt läbimõeldud ja kaalutletud otsus. Üldise hinnatõusu ja eriti ehitushindade kallinemise tõttu on laenuvõtjad pidanud samade toodete ostmiseks tegema suuremaid kulutusi, mistõttu on väikelaenu keskmine summa aasta jooksul suurenenud ligikaudu 20% võrra. Selleks, et suuremad laenusummad oleksid igakuiselt jõukohasemad tasuda, võetakse laenu ka pikemaks perioodiks. Keskmine väikelaenu tähtaeg on pikenenud ligi kolmelt aastalt peaaegu neljale,“ ütles SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Koplimäe.