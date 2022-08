Riik toetab täiendavalt eesti väliskogukondi

„Taotlusvoorust toetame tegevusi, mis suurendavad ühtekuuluvustunnet Eesti ja väliseesti kogukondade vahel. Selleks võivad olla näiteks väliseesti kultuuri-, äri- ja teadusprojektid või erinevad üritused. Lisaks on võimalik toetust saada algatustele, mis on suunatud Eesti elanike teadlikkuse tõstmisele diasporaa tegevustest,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Toetuste määramisel on prioriteediks noortele suunatud ja noorte osalusel toimuvad tegevused,“ lisas Kaire Cocker.