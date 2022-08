Küberväejuhatus tähistas neljandat aastapäeva

Küberväejuhatuse ülema asetäitja kolonelleitnant Rene Innos ütles, et nii nagu kaitsevägi on ka küberväejuhatus olnud pidevas arengus.

„Kuigi neli aastat võib tunduda väejuhatuse jaoks lühikese ajana on sidet ja IT arendatud kaitseväes selle taasloomisest peale,“ ütles kolonelleitnant Innos. “Kaitsevägi on arendamas uusi võimeid ning küberväejuhatusel saab olema kandev roll nende integreerimisel olemasolevatesse side- ja juhtimissüsteemidesse. Soovin meile tarkust ja visadust ettetulevate väljakutsete lahendamisel.“