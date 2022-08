PILDID ⟩ Hobidetektorist sattus peale venelaste surmarelva moonale

Grünthal tunnistas, et ta padrunikast oli peale aastakümneid maapõues olemist päris pude ehk päris lõpuni ta seda uurima ei hakanud, küll aga paljastus juba pealmises kihis, et see oli padrunitega presentlinte triiki täis. Grünthal pakkus, et padruneid võis seal olla sadu.