Ahistamisest, politseist ning Türi koolijuhtimisest ausalt ja otse

Esimest korda kuulsin ahistamisest 2021. aasta oktoobri keskpaigas, kui 8. klassi juhataja tuli vahetunnis minu klassi ja kukkus kurjustama, et mina ahistan tema klassi tüdrukuid. Õpilastele ei meeldinud, et ma heidan neile ette koolis nabapluuside kandmist. Türi põhikooli kodukord aga sätestab, et õpilaste riietus koolis peab olema korrektne ja mittepaljastav. Ütlesin kolleegile, et mina paljaste nabadega õpilasi tunnis näha ei taha. Seepeale soovitas kolleeg mul mujale vaadata ning käskis tüdrukute ahistamine kohe lõpetada või muidu…