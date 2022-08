Maailmarändur maalib Konna maja seinale ajalugu

Avi märkis, et lasi Oskarsil maalida kogukonnamaja koridori seinale motiivi ajaloolise foto järgi. «Leidsime selle foto vanade piltide kogust Ajapaik, kus see oli küll Särevere piltide seas, kuid täiesti äratuntavalt on fotol siiski Konna maja. Särevere võis tehtud pildi asupaigaks olla märgitud seetõttu, et alates 1917. aastast oli hoone Särevere mõisa moonakate maja ehk siis kunagine kõrts ja tall ehitati ümber töölisrahva korteriteks,» selgitas ta.