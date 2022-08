Kuulitõukaja võistleb Kolumbias

Naiste 100 m tõkkejooksus on stardis eelmisel aastal U20 MMil hõbemedali võitnud Anna Maria Millend. Tema isiklik rekord 13.44, mis on ühtlasi U20 Eesti rekord, pärinebki eelmisel aastal Nairobis, Keenias toimunud tiitlivõistlustelt.

Matrov on Järva Teatajale öelnud, et MM oligi tema selle aasta üheks eesmärgiks. „Mingit kohalist eesmärki ma endale ei seaks, veel vähem medalit, sest konkurents on ikka väga kõva. Peamiseks sooviks on jõuda lõppvõistlusele,” märkis ta. „18.70ga oleksin Top20s, kuid ise tunnen, et mul on veel ikka varu sees. U20 klassis tahaksin vähemalt 19 meetrit täis tõugata.”