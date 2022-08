Paide mototüdruk võistles Soomes

Msport.ee kirjutab, et Hugo-Brent Freimanni (Yamaha, Vihur Motosport) parim ringiaeg Supersport 300 klassis oli 01:25.739, mis on mitteametlikel andmetel Alastaros selle klassi uueks rekordiks. Ta võitis kaljukindlalt nii oma klassi kvalifikatsiooni kui võistlussõidu, tehes võidusõidus peaaegu kõigile konkurentidele ringiga sisse. “Rada oli hea, rehvid head, kõik sobis täna,” kommenteeris Freimann. “Natuke külm küll on, aga pole hullu,” lisas ta. Hommikul oli temperatuur tõesti vaid 15 kraadi ja kohati sabistas kergelt vihma, õhtuks läks siiski umbes viie kraadi võrra soojemaks ja pühapäeval peaks Alastaros olema veel suvisemad temperatuurid.