Nädala lõpus on skautide korraldatava ERNA Matka stardis üle 180 osaleja

Matka pikemad rajad saavad alguse sel korral Aegviidu külastuskeskuse kõrvalt ja lõppevad traditsiooniliselt Kautlas. Matka lühem rada algab ja lõppeb Noku lõkkekohas. Matka põnevamaks muutmiseks on rajal koostöös Eesti Kaitseväega ka tinglik vastane ehk vastutegevus.

„Kõige põnevamateks tegevuspunktideks on sel aastal näiteks esmaabi ja pääste situatsioonülesannete lahendamine, matka jaoks spetsiaalselt rajatud kõrgseiklusraja läbimine, paintball-lahing ning põgenemistuba, seda kõike ikka ERNA-võtmes ehk väikeste krutskitega,“ sõnas skautide ERNA Matka peakorraldaja Katri Kaibiainen. Matka autasustamise ajaks ootame matkalisi tervitama ka ERNA Matkal pikaajaliselt rajameistri ja peakorraldaja ametit pidanud nüüdset siseministrit Lauri Läänemetsa.

ERNA Matka korraldajaks on Eesti Skautide Ühing, mis on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon ja seekordse ERNA matka korraldamisse on kaasatud poolsada vabatahtlikku skaudijuhti, vanemskauti ja skaudisõpra. Matka nimele ainest andnud Erna grupp oli Talvesõjast osavõtnutest moodustatud luureüksus, mis tegi 1941. aasta suvel dessandi punaväe tagalasse Salmistus. Hiljem liitus Erna luuregrupp muu lahingutegevusega Eestis.