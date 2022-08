Riiete kogumiskonteinerite hulk maakonnas sai täiendust

Anni Alev Roosna-Allikult rõõmustas konteineri kodukohta paigutamise üle. «Varasemalt pidi asjad ikkagi vedama kas Paidesse või Järva-Jaani. Selleks tuli kodus suurem kogus nurka kokku koguda ja planeerida, et asjad viidud saaks. Just üleeile sorteerisin laste riideid ja sain jälle kotitäie toanurka. Siis meenus, et nüüd on konteiner ju saja meetri kaugusel ja saingi tuppa kohe ruumi juurde,» kiitis Alev.