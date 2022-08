Sotsiaalkindlustusamet avas ukrainakeelse nõustamisliini

Ukraina teemadel pöördujate arv on Talli sõnul küll ajas vähenenud, kuid kõned on läinud sisult keerukamaks. „Kui mõni kuu tagasi helistati kriisitelefonile valdavalt selleks, et küsida infot, siis nüüd on peamisteks murekohtadeks psühhosotsiaalse esmaabi vajadus, ärevus ja hirm, meeleoluhäired ning eluasemega seotud teemad. Lisaks on sõjapõgenikud ise väljendanud soovi saada toetust oma emakeeles.“