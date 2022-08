Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud enam kui 550 Ukraina noort

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põllu sõnul on hea meel näha, et Ukraina pered on uue kooli üles leidnud ning õpilasi on tänaseks koolis kirjas juba 558 ning gümnaasiumiastmesse on neid ka lisandumas. ”Kõik Ukraina lapsed peaksid saama võimaluse liituda eestikeelse või keelekümbluse metoodikat kasutava kooliga, seetõttu avame uue kooli just Tallinnas, kus on enim Ukrainast pärit õpilasi,” selgitas Põld ning lisas, et Vabaduse Koolist võiks kujuneda ka ukrainlaste kogukonnakeskus, mille tegemistes löövad kaasa ka lapsevanemad.