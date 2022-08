Tootmisettevõtete võrgustikku koordineerib Triin Randväli

Triin on sündinud ja kasvanud Tallinnas, kus kõrghariduse omandas Mainori Kõrgkoolis ettevõtluse ja ärijuhtimise alal. Viimased ligi viis aastat on Triin elanud Järvamaal ja töötanud kultuurikorraldajana. Triinul on tase 4 kutsetunnistusi nii kultuurikorraldaja- kui ka jumestaja alal.