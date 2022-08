Uuring: sõja tõttu värvatakse vähem, tööturg jahtub

„Uute töötajate värbamise pausilepanek võib kaasa tuua tööjõuturu mõningase jahtumise. See tähendab, et vähem luuakse uusi töökohti, mis tähendab ka väiksemat survet palgakasvule. Samas küsitlusest ei selgu, et VKEd plaaniksid koondamisi, seega on ka tänasel turbulentsel ajal tööturg töövõtja jaoks endiselt soodne. Pikemas vaates mõjutab tööturgu Baltimaade lähiaja majanduse väljavaade, mis on saanud mõnevõrra tumedamad toonid. Asjaolu, et 22% vastanud VKEdest ei suuda hinnata sõja mõju töötajate arvule, näitab, et sõja otseste ja kaudsete mõjude suhtes valitseb ebakindlus,“ kommenteeris SEB juhatuse liige ja jaepanganduse juht Ainar Leppänen.