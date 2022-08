Rallikrossi noorteklassides kindlustati Eesti meistritiitlid

Hooaja kokkuvõttes tõi Allik välja arengu eelmise aastaga võrreldes. “Kõigil radadel suutsin olla kiirem kui eelmisel aastal,” rääkis ta. “Hooaja eel arvasin, et ei suuda sõita Super1600 võistlejatega samas tempos, kuid tegelikult see õnnestus.” Allik on kogunud viie etapiga 125 punkti, Albert Pärtelson (Honda Civic) 87 ja Albert Ako Kokk (Honda Civic) 85. Etapil oli teine Pärtelson ja kolmas Laur Johannes (Lada Kalina).