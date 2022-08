Swedbank: enim kaskokindlustuse juhtumeid oli mullu juulikuus

„Üldiselt on sõidukikindlustuse juhtumite puhul kehtinud seaduspära: talvisel ajal on juhtumeid rohkem, kuid suurimad hüvitatavad summad jäävad pigem suvekuudesse, ” märkis Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Aleksei Žemkov. „2021. aasta oli mõneti teistsugune. 23. veebruaril sadas Eestis jäävihma ja meie sõidukikindlustuse kliendid registreerisid rekordilised 54 kahjujuhtumit. Ja siis tuli uus rekord ja aasta õnnetuste rohkeimaks päevaks sai hoopis 12. aprill, kui registreeritud juhtumite arv oli koguni 128. See tähendab, et kaskokindlustuse juhtumist teavitati iga 12 minuti tagant.”

Mullu juulis registreerisid Swedbanki kaskokliendid üle 1600 juhtumi, mis on 9% kogu aasta kahjujuhtumitest ning teeb juulikuu keskmiseks päevaseks juhtumite arvuks 51. Transpordiameti andmeil suurenes mullu aprillis liiklussagedus 2020. aastaga võrreldes kolmandiku võrra ning juulikuus viiendiku võrra – võimalik, et põhjuseid tasub otsida ka koroonapiirangute muutusest. 12. aprill 2021 oli ilmateenistuse andmeil soe ja päikseline, juulis olid Eestis pikalt kuumad suveilmad.

„Äärmuslikud ilmaolud kindlasti suurendavad liiklusõnnetuste toimumise tõenäosust. Üldiselt on lumelibedus ja jää need faktorid, mida autojuhid kõige tähelepanelikumalt jälgivad. Kuid olulist rolli võivad liikluses mängida ka eriliselt kõrged temperatuurid, mis mõjuvad juhtide tähelepanuvõimele ja tervisele,” sõnas Žemkov. „Kuumad ilmad on praegugi kohal ning soovin kõikidele sõidukijuhtidele ennekõike jahedat pead ning pikka ja kainet meelt.”

Mullune suurim erakliendi kaskohüvitis oli ca 34 000 eurot ja erakliendi liikluskindlustushüvitis ca 50 000 eurot. Ärikliendi suurima kaskojuhtumi hüvitis oli ca 66 000 eurot.