Balti õhuturbemissioon Ämaris jätkub Saksamaa hävitajatega

„Sõda Ukraina vastu on muutnud teie missiooni siin Ämaris veelgi olulisemaks Eesti, Balti riikide ja ka NATO jaoks. Teie kohalolek meie taeva valvamisel näitab, et Eesti ja NATO liikmesriigid saavad loota kõigi liitlaste toetusele. NATO on ühtne põhjendamatu agressiooni vastu,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Ämarisse saabunud hävitajad on lennubaasis valves ööpäevaringselt, sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarselt treeninglende. Saksamaa on alates 2014. aastast Ämaris õhuturbemissioonil osalenud lausa kaheksal korral.

„Eriti praeguses julgeolekupoliitilises olukorras on Bundeswehri pühendumus NATO idatiival väga oluline. Moskvale ei tohiks jääda mingeid illusioone. Allianss on ühtsem kui kunagi varem,“ ütles Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht. „Meie vankumatu pühendumus liitlaste julgeolekule on ilmne ka Eestis. See, et oleme seotud Balti õhuturbe missiooniga ja tagame oma liitlaste õhuruumi puutumatuse, näitab, et Saksamaale võib loota. Täidame oma kohustusi ja oleme partner, kelle peale meie liitlased saavad kindlad olla. Õhuvägi koos kõrgelt professionaalsete meeste ja naistega annab sellesse oma muljetavaldava panuse.“