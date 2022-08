Autoentusiastid kogunevad taas Imaverre

J.C.M. (Järvamaa Car Meeting) eestvedaja Pärt Õlekõrs andis teada, et tegemist on ühe põneva suvelõpu üritusega, kuhu võib tulla kasvõi kogu perega. „Tikupoisis on kohal Eesti parimad drifti- ja rallikrossisõitjad ja klubialalt võib leida näiteks Ford Mustangi ja BMW E39 Eesti klubid, samuti ka JDM Estonia ehk Jaapani päritolu autode fännide ala ning palju teisi huvitavaid autoklubisid,” loetles ta. „Näitusealal saab aga imetleda kauneid masinaid, olgu need Ameerika, Jaapani või Euroopa päritolu. Ei puudu ka ülesvuntsitud nõukogude tehnika. Ka veereb meie üritusele kohale näiteks elektriline Volkswageni hipibuss.”