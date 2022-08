Tervise- ja tööminister: peame kaaluma töötuskindlustusmakse määra tõstmist

Tervise- ja tööministri Peep Petersoni sõnul on tal nõukogu esimehena esimese teemana arutlusel töötuskindlustusmakse määra ettepanek valitsusele. „Õnneks ei ole majanduses hetkel seis kõige halvem, kuid targem on hetkl reserve koguda, selle asemel, et tõsta maksemäära järsult siis, kui kriis on käes,“ märkis Peterson.

Petersoni sõnul on majandusnäitajad ja tööturu olukord olnud viimastel aastatel väga kiires muutuses. „Riigi majanduspoliitika peab olema vastutsükliline. Heal ajal tuleb rohkem koguda, et keerulistel aegadel oleks võimalik töötajaid ja tööandjaid aidata. Koroonakriis näitas selgelt kätte, kui oluline on omada reserve. Peab olema kindlus, et riik saab inimesi keerulisematel aegadel aidata. Töötukassa kulud on otseselt seotud Eesti töötajate palkadega, mistõttu peab reserv kasvama palgakasvuga samas tempos, et seniseid puhvreid säilitada. Kindlasti tuleb üle vaadata ka töötukassa teenused ja kulud ning leppida rahandusministeeriumiga kokku mudel, mille vastu oma varusid testime,“ selgitas Peterson.