Erakondade reitingud: Isamaa möödus reitingutabelis Eesti 200-st

Esikolmikus nädalaga olulisi muutusi ei toimunud ning Reformierakonna suur edu järgnevate ees püsib. EKRE jääb peaministriparteist 14,1 protsendipunkti kaugusele ning Keskerakond EKRE-st 2,9 protsendipunkti kaugusele.

Viimaste tulemuste põhjal on Isamaa tõusnud napilt Eesti 200 ette populaarsuselt neljandaks erakonnaks. Pikalt langustrendis olnud Eesti 200 toetus on praegu 10,4 protsendipunkti võrra madalam kui märtsi alguses. Neile järgneb SDE, kes on viimase viie nädalaga oma toetust kasvatanud 2,3 protsendipunkti võrra.