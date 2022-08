Kasutatud autode edasimüüja Longo Estonia käive kasvas 158%

„Vaatamata keerukale olukorrale maailmas suutis Longo Estonia OÜ jätkuvalt erakordselt kasvavas tempos edasi liikuda. Kindlasti on ka tulemuste taga uute sõidukite defitsiitsus, samuti kasutatud sõidukite import ja kättesaadavus. Samas kindlasti tuleb arvestada Longo Estonia OÜ positiivse ning turgu muutva tegevusstiiliga, kus anname endast kõik, et muuta vanamoelist kasutatud sõidukite müüki puudutavat kliendi mõtteviisi, pakkudes täielikult kliendile suunatud, läbinähtavat ja turvalist müügielamust. Eriti oluline on see just online müügis, kus Longo erakordseid tulemusi tegemas,“ ütles Longo Grupi müügijuht Rainer Uukkivi ja lisas, et lähitulevikus kavatseb Longo laieneda üle Eesti. „Longo sõidukite aina laialdaseima ning uuemate sõidukite valiku, meie reputatsiooni ja üleüldise kvaliteedi tõttu on nõudlus igapäevaselt kasvamas, sellest olenevalt on meie tugev soov tuua Longo meie klientidele ligemale igas Eesti nurgas,“ lisas ta.