Riik võttis kaitse alla kolm ajaloo- ning kaks arheoloogiamälestist

Karuste lauter Saaremaal, Muriste lauter Lääneranna vallas ning Altja lauter Lahemaal on ühed paremini säilinud kiviridadega rannalautrid Eestis. Kõige vanem neist on Altja lauter, mida kasutati ilmselt juba 15. sajandil. Ajaloolisi paadilautreid kasutati kalapaatide randumiseks ja merele minekuks, need olid ühe või paari-kolme küla kasutuses ning mängisid olulist rolli kohalikus majanduselus. Lauter koosnes nii veealustest (kiviread, veerpuud jm) kui ka maapealsetest objektidest (paadi- ja võrgukuurid, vabed, ligipääsurajad jm), millest enamasti on säilinud vaid kiviread. Ajalooliselt olid rannalautrid levinud tervel Eesti rannikul, kus võis leida kiviseid randu, kuid säilinud on neist vaid vähesed. Lautrite kaitse alla võtmine ei takista nende sihipärast kasutamist ehk merele minemist.