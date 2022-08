Põhjakal joostakse juba teist korda

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits selgitas, et Põhjakal leiab aset jooksusarja "Jooks südames" neljas etapp. Varasemalt on juba toimunud Tarbja järve, Paide südamelinna ja Võõbu Võlli jooksud. Kokku on sarjas viis etappi.